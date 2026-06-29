Ексголову правління банку підозрюють у незаконних операціях на 210 мільйонів гривень
Колишньому голові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди – банкір провів незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень.
Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними джерел УП у правоохоронних органах, під підозрою – ексголова правління "ОКСІ БАНК" В'ячеслав Парасіч.
"Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити.
Однак, на практиці не завжди так", – зазначив Кравченко.
За даними слідства, голова правління "одного з українських банків" вступив в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.
У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне "сприяння", стверджує прокуратура.
Ціна таких "послуг" складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
"Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході", – наголошує прокурор.
За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.
"Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків", – пише Кравченко.
Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі, обіцяє гепрокурор.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо:
Податківці виявили ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб'єктів господарювання: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.
На Дніпропетровщині судитимуть банкірів, яких підозрюють у привласненні майже 2 млн грн з рахунків клієнтів.