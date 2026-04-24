У Нацбанку розповіли про особливості підроблених грошей у 2025 році

У Нацбанку розповіли про особливості підроблених грошей

Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2025 року знизився утричі порівняно з показником 2024 року.

Про це повідомили в Національному банку України.

За підсумками минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підроблених банкнот.

Це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У 2024 році він становив близько 5,1 підроблених банкнот.

Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку, аналогічний показник щодо рівня підроблених банкнот євро у країнах ЄС у 2025 році був у понад вісім разів вищий і становив 14 підроблених банкнот.

Найчастіше у 2025 році з обігу вилучалися підроблені банкноти двох номіналів:

500 грн (80% від загальної кількості вилучених підробок);

200 грн (13%).

Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 20, 50, 100 та 1000 грн становили лише 7%.

Як і в попередні роки, найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка (2003 – 2007 років), зокрема 500 гривень зразка 2006 року.

За результатами 2025 року підробки банкнот гривні сучасного покоління (зразка 2014 – 2019 років) становлять лише 10% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України (0,2 шт. підробок на один мільйон справжніх банкнот).

Здебільшого ці підроблені банкноти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі.

Національний банк України має намір посилити контроль за якістю готівки, що перебуває в обігу.