Нацбанк посилить контроль за якістю готівки

Національний банк України має намір посилити контроль за якістю готівки, що перебуває в обігу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

З цією метою регулятор планує врегулювати питання щодо строків та періодичності проведення контролю якості банкнот гривні, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків.

Це сприятиме:

системній оцінці стану готівки в обігу;

оперативному реагуванню на динаміку зміни зношеності банкнот у розрізі номіналів.

Нагадаємо:

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети та перестають бути платіжним засобом.