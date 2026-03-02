Українська правда
Нацбанк посилить контроль за якістю готівки

Віктор Волокіта — 2 березня, 17:02
Getty Images

Національний банк України має намір посилити контроль за якістю готівки, що перебуває в обігу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

З цією метою регулятор планує врегулювати питання щодо строків та періодичності проведення контролю якості банкнот гривні, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків.

Це сприятиме:

  • системній оцінці стану готівки в обігу;
  • оперативному реагуванню на динаміку зміни зношеності банкнот у розрізі номіналів.

Нагадаємо:

З 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років замінюються на відповідні обігові монети та перестають бути платіжним засобом.

