"100-річчя дня пам’яті Петлюри": Нацбанк увів в обіг нову пам’ятну монету

Національний банк увів в обіг нову пам'ятну монету "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри", щоб ушанувати пам'ять видатного державного, військового та політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ УНР.

Про це повідомили в НБУ.

Пам'ятна монета має номінал 2 гривні.

На аверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, зліва – елемент нашивки з його френча у вигляді гілки.

На реверсі – художня композиція з елементами символіки УНР. У центрі ‒ тризуб (зображення нарукавного знака зразка 1919 року), по колу – напис "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри" та вінок із грамоти Симона Петлюри з написом УНР.

Нагадаємо:

Нещодавно Національний банк України увів в обіг дві нові пам'ятні монети: "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен".