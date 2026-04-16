Курс євро до гривні вдруге за тиждень оновив історичний максимум

У п'ятницю, 17 квітня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 15 копійок до 51,42 грн, що стане новим історичним рекордом.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 12 копійок до 43,63 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 17 квітня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,63 грн (43,51 грн станом на 16 квітня);

1 євро – 51,42 грн (51,27 грн станом на 16 квітня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.

Попередній рекорд курсу євро було встановлено 15 квітня 2026 року - 51,32 грн.