Для ВПО діятимуть нові послуги: уряд ухвалив низку рішень

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, що стосуються внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Зокрема:

Нова послуга для ВПО — медичний догляд.

Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. У разі необхідності — протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі.

Нова соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.

Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян.

Облаштування житла для тимчасового проживання для ВПО.

Уряд виділив 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення.

Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції. Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50% коштом субвенції.

Підтримка працевлаштування ВПО.

Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

Дрова на зиму для ВПО.

ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму.

Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні.

