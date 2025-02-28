На світовому ринку зріс попит на нові легковики: скільки автівок придбали в січні

У січні глобальні продажі нових легковиків становили 6 782 098 од., що на 1,9% більше порівняно з аналогічним місяцем 2024 року.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані GlobalData.

Найбільшу кількість легковиків було реалізовано у Китаї – 1 963 464 од. (-1,4%).

США на другому місці з продажу автомобілів – 1 108 924 од. (+4,5%).

На європейських ринках було продано 1 008 694 авто (-3,2%).

Нагадаємо:

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Також у січні українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що складає 24% від усіх імпортованих авто з пробігом.