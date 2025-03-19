Автомобільні бестселери: які легковики найчастіше купують в Європі

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у 43 країнах Європи у січні очолила Dacia Sandero з результатом 21731 проданих авто.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на Fосus2mоvе.

Заначається, що відносно січня минулого року попит на Dacia Sandero в Європі зменшився на 14,6%.

Також до рейтингу Топ-10 увійшли:

- Dacia Duster - 19015 од. ( попит зріс на 12,7%);

- Volkswagen Golf - 18822 од. (-5,3%);

- Volkswagen T-Roc – 18248 од. (+9,5%);

- Renault Clio - 16995 од. (+0%);

- Volkswagen Tiguan - 16831 од. (+20,8%);

- Citroen C3 – 15796 од. (-5,7%);

- Skoda Octavia - 15081 од. (-9%);

- Toyota Corolla - 15077 од. (-11,8%);

- Opel Corsa - 14742 од. (-4,2%).

Нагадаємо:

За 2024 рік рік із заводів Євросоюзу на експорт відправилось 4,55 млн авто на €154,7 млрд, що на 7% менше, ніж в попередньому році.