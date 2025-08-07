Імпорт товарів в Україну продовжує вдвічі перевищувати експорт: найбільші країни-партнери

Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

За даними митниці, країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $9,9 млрд, Польща — $4,4 млрд і Німеччина — $3,7 млрд.

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $2,9 млрд, Туреччини — на $1,9 млрд, Італії — на $1,3 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2025 року товарів 68% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $18 млрд;

продукція хімічної промисловості — $7,3 млрд;

паливно-енергетичні — $5,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $13 млрд;

метали та вироби з них — $2,6 млрд;

машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд.

Нагадаємо:

Протягом січня-червня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $38,3 млрд, а експортували – на $20 млрд.