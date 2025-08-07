Импорт товаров в Украину продолжает вдвое превышать экспорт: крупнейшие страны-партнеры

В течение января-июля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали - на $23,2 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По данным таможни,страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $9,9 млрд, Польша - $4,4 млрд и Германия - $3,7 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в: Польшу - на $2,9 млрд, Турцию - на $1,9 млрд, Италию - на $1,3 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $18 млрд;

продукция химической промышленности - $7,3 млрд;

топливно-энергетические - $5,9 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $13 млрд;

металлы и изделия из них - $2,6 млрд;

машины, оборудование и транспорт - $2,2 млрд.

Напомним:

В течение января-июня 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $38,3 млрд, а экспортировали - на $20 млрд.