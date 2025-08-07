Импорт товаров в Украину продолжает вдвое превышать экспорт: крупнейшие страны-партнеры
Getty Images
В течение января-июля 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали - на $23,2 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По данным таможни,страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $9,9 млрд, Польша - $4,4 млрд и Германия - $3,7 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в: Польшу - на $2,9 млрд, Турцию - на $1,9 млрд, Италию - на $1,3 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-июле 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $18 млрд;
- продукция химической промышленности - $7,3 млрд;
- топливно-энергетические - $5,9 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $13 млрд;
- металлы и изделия из них - $2,6 млрд;
- машины, оборудование и транспорт - $2,2 млрд.
Напомним:
В течение января-июня 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $38,3 млрд, а экспортировали - на $20 млрд.