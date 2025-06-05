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Енергосектор збільшив виплати до бюджету, але доходи не досягли довоєнного рівня

Віктор Волокіта — 5 червня, 16:16
Енергосектор збільшив виплати до бюджету, але доходи не досягли довоєнного рівня
Getty Images

У 2024 році порівняно із 2023 роком компанії енергетичного сектору збільшили відрахування до державного бюджету на 13% - до 129,44 млрд грн.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

"У 2024 році до державного бюджету України надійшло 129,44 млрд грн від енергосектору, з них дві третини або 86,38 млрд грн – надходження від сплати акцизу, ще 43,06 млрд грн – від рентної плати", - йдеться у повідомленні.

Водночас навіть попри позитивну динаміку, доходи ще не досягли довоєнного рівня – у 2021 році держбюджет отримав 134,74 млрд грн від енергетичного сектору.

Платники акцизного податку на пальне у 2024 році перерахували найбільшу суму коштів: 66,29 млрд грн за імпортоване пальне та 10,78 млрд грн – за вироблене на території України.

За вироблену в Україні електроенергію сплачено 8,43 млрд грн акцизу, ще 0,87 млрд грн – за імпортовану до України.

У вигляді ренти за видобуток природного газу до бюджету надійшло 28,94 млрд грн, видобуток нафти - 8,89 млрд грн, видобуток газового конденсату - 3,84 млрд грн, видобуток вугілля - 0,38 млрд грн.

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів нафтопроводами становила 0,76 млрд грн, ще 0,18 млрд грн – плата за використання води для потреб гідроенергетики.

Нагадаємо:

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