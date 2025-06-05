Энергосектор увеличил выплаты в бюджет, но доходы не достигли довоенного уровня

В 2024 году по сравнению с 2023 годом компании энергетического сектора увеличили отчисления в государственный бюджет на 13% - до 129,44 млрд грн.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

"В 2024 году в государственный бюджет Украины поступило 129,44 млрд грн от энергосектора, из них две трети или 86,38 млрд грн - поступления от уплаты акциза, еще 43,06 млрд грн - от рентной платы", - говорится в сообщении.

В то же время даже несмотря на положительную динамику, доходы еще не достигли довоенного уровня - в 2021 году госбюджет получил 134,74 млрд грн от энергетического сектора.

Плательщики акцизного налога на топливо в 2024 году перечислили наибольшую сумму средств: 66,29 млрд грн за импортируемое топливо и 10,78 млрд грн - за произведенное на территории Украины.

За произведенную в Украине электроэнергию уплачено 8,43 млрд грн акциза, еще 0,87 млрд грн - за импортируемую в Украину.

В виде ренты за добычу природного газа в бюджет поступило 28,94 млрд грн, добыча нефти - 8,89 млрд грн, добыча газового конденсата - 3,84 млрд грн, добыча угля - 0,38 млрд грн.

Рентная плата за транспортировку нефти и нефтепродуктов по нефтепроводам составила 0,76 млрд грн, еще 0,18 млрд грн - плата за использование воды для нужд гидроэнергетики.

Напомним:

В Украине начали работу над созданием Зеленой платформы - цифрового каталога доступных программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий, территориальных общин.