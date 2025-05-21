В Україні запустять Зелену платформу: чим вона корисна для бізнесу та громад

В Україні розпочали роботу над створенням Зеленої платформи — цифрового каталогу доступних програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних та державних підприємств, територіальних громад.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Окрім Мінекономіки, створенням Зеленої платформи також займається аналітичний центр DiXi Group та Офіс зеленого переходу.

Зазначається, що платформа допоможе знаходити актуальні можливості для впровадження енергоефективних рішень, ресурсозбереження та сталої модернізації.

Зелена Платформа буде доступна на сайті "Зроблено в Україні. Каталог міститиме:

перелік кредитних, грантових та інвестиційних програм

інструменти персоналізованого пошуку за потребами бізнесу чи громад

інформацію про зелену трансформацію, приклади реалізованих проєктів і корисні ресурси для старту.

"Зелена платформа об’єднає пропозиції від держави, банків, донорів і інвестфондів у зручному форматі.

Це не просто каталог, а інструмент для розвитку – із прикладами впроваджених рішень, персоналізованим пошуком і постійною актуалізацією інформації", – наголосив Андрій Телюпа, заступник міністра економіки.

Пілотна версія сервісу буде представлена найближчим часом.

До включення в каталог платформи прийматимуться всі програми, що відповідають принципам зеленого фінансування. Щоб подати програми на платформу, необхідно заповнити форму за посиланням.

Ініціатори підкреслюють: екологічна трансформація економіки України потребує не лише рішень з боку держави, а й широкої участі фінансового сектору та партнерської підтримки міжнародних донорів.

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Європейський інвестиційний банк надасть Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.