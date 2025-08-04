Стало відомо, які моделі нових легковиків найчастіше купують українці
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В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у липні потрапили лише кросовери.
Про це повідомляє "Укравтопром".
ТОП-10 нових легковиків місяця:
1. RENAULT Duster - 491 од.;
2. BYD Song Plus - 391 од.;
3. TOYOTA RAV-4 - 245 од.;
4. HYUNDAI Tucson - 208 од.;
5. HONDA eNS1 - 206 од.;
6. VOLKSWAGEN Touareg - 165 од.;
7. SKODA Kodiaq - 164 од.;
8. KIA Sportage - 162 од.;
9. TOYOTA Prado - 155 од.;
10. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 од.
Як зазначає "Укравтопром", у липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків.
Нагадаємо:
У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% – ніж в липні торік.