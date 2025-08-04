Стало відомо, які моделі нових легковиків найчастіше купують українці

В десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків у липні потрапили лише кросовери.

Про це повідомляє "Укравтопром".

ТОП-10 нових легковиків місяця:

1. RENAULT Duster - 491 од.;

2. BYD Song Plus - 391 од.;

3. TOYOTA RAV-4 - 245 од.;

4. HYUNDAI Tucson - 208 од.;

5. HONDA eNS1 - 206 од.;

6. VOLKSWAGEN Touareg - 165 од.;

7. SKODA Kodiaq - 164 од.;

8. KIA Sportage - 162 од.;

9. TOYOTA Prado - 155 од.;

10. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 од.

Як зазначає "Укравтопром", у липні за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 36% ринку нових легковиків.

Нагадаємо:

У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% – ніж в липні торік.