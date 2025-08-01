Українці почали частіше купувати нові авто: ТОП-10 найпопулярніших моделей

У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% – ніж в липні торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

"Першість на ринку утримує японська марка Toyota. Однак до неї дуже стрімко наближається китайська BYD, яка рік тому була на дев’ятій сходинці рейтингу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до ТОП-10 липня потрапили:

1. TOYOTA - 820 од. (-20% до липня 2024р.);

2. BYD - 744 од. (+241%);

3. RENAULT - 654 од. (+11%);

4. SKODA - 559 од. (+48%);

5. VOLKSWAGEN - 491 од. (+47%);

6. HONDA - 319 од. (+9%);

7. HYUNDAI - 298 од. (+32%);

8. BMW - 263 од. (-58%);

9. AUDI - 253 од. (+20%);

10. ZEEKR - 191 од. (+125%).

Всього з початку року в країні було зареєстровано близько 39,3 тис. нових легковиків, що лише на 0,1% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо:

За пів року автопарк України поповнили 12,2 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 14% менше, ніж торік.