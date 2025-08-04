Стало известно, какие модели новых легковушек чаще всего покупают украинцы
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В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковушек в июле попали только кроссоверы.
Об этом сообщает "Укравтопром".
ТОП-10 новых легковушек месяца:
1. RENAULT Duster - 491 ед;
2. BYD Song Plus - 391 ед;
3. TOYOTA RAV-4 - 245 ед;
4. HYUNDAI Tucson - 208 ед;
5. HONDA eNS1 - 206 ед;
6. VOLKSWAGEN Touareg - 165 ед;
7. SKODA Kodiaq - 164 ед;
8. KIA Sportage - 162 ед;
9. TOYOTA Prado - 155 ед;
10. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 ед.
Как отмечает "Укравтопром", в июле за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% рынка новых легковушек.
Напомним:
В июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых авто. Это на 7% больше, чем в июне, и на 1% - чем в июле прошлого года.