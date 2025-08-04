Стало известно, какие модели новых легковушек чаще всего покупают украинцы

В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковушек в июле попали только кроссоверы.

Об этом сообщает "Укравтопром".

ТОП-10 новых легковушек месяца:

1. RENAULT Duster - 491 ед;

2. BYD Song Plus - 391 ед;

3. TOYOTA RAV-4 - 245 ед;

4. HYUNDAI Tucson - 208 ед;

5. HONDA eNS1 - 206 ед;

6. VOLKSWAGEN Touareg - 165 ед;

7. SKODA Kodiaq - 164 ед;

8. KIA Sportage - 162 ед;

9. TOYOTA Prado - 155 ед;

10. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 131 ед.

Как отмечает "Укравтопром", в июле за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% рынка новых легковушек.

Напомним:

В июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых авто. Это на 7% больше, чем в июне, и на 1% - чем в июле прошлого года.