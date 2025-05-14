Найпопулярніші моделі електромобілів: в яких регіонах їх найчастіше купують

В Україні в квітні найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонструвала Львівська область – 828 од. (93% вживані).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Крім цього, в Києві було зареєстровано 677 од. електрокарів (69% вживані); в Дніпропетровській обл. – 486 од. (75% вживані); в Київській обл. – 475 од. (79% вживані); в Рівненській обл. – 351 од (94% вживані).

За даними "Укравтопром", в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Львівщини, Києва та Київської області став BYD Song Plus EV. В Дніпропетровській обл. частіше обирали VOLKSWAGEN ID.Unyx, а на Рівненщині - WELTMEISTER EX5.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

- TESLA Model Y –в м. Києві і області та на Дніпропетровщині;

- TESLA Model 3 – у Львівській обл.;

- HYUNDAI Kona Electric – у Рівненській обл.

Нагадаємо:

В Україні у квітні 2025 року автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.