Самые популярные модели электромобилей: в каких регионах их чаще всего покупают

В Украине в апреле наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировала Львовская область - 828 ед. (93% бывшие в употреблении).

Об этом сообщает "Укравтопром".

Кроме этого, в Киеве было зарегистрировано 677 ед. электрокаров (69% б/у); в Днепропетровской обл. - 486 ед. (75% б/у); в Киевской обл. - 475 ед. (79% б/у); в Ровенской обл. - 351 ед (94% б/у).

По данным "Укравтопром", в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Львовщины, Киева и Киевской области стал BYD Song Plus EV. В Днепропетровской обл. чаще выбирали VOLKSWAGEN ID.Unyx, а в Ровенской области - WELTMEISTER EX5.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

- TESLA Model Y - в г. Киеве и области и на Днепропетровщине;

- TESLA Model 3 - во Львовской обл;

- HYUNDAI Kona Electric - в Ровенской обл.

Напомним:

В Украине в апреле 2025 года автопарк пополнили 5792 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно апреля прошлого года спрос на электромобили вырос на 37%.