В Україні збільшився попит на купівлю автобусів: які моделі купують найчастіше

У червні український автопарк поповнили 154 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, торік була 45%.

Зазначається, що найчастіше у червні вперше реєстрували:

– в частині нових автотранспортних засобів:

1. ATAMAN – 27 од.;

2. BOGDAN – 12 од.;

3. ZAZ – 9 од.

– серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ – 29 од.;

2. VDL – 9 од.;

3. VAN HOOL – 8 од.

За даними "Укравтопром", всього з початку року автобусний парк України поповнили 1185 автобусів (+36% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 534 од. (+12%); вживаних – 651 од. (+67%).

Нагадаємо:

З січня по квітень 2025 року в Україну було імпортовано 429 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $20,6 млн.