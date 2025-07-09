В Україні збільшився попит на купівлю автобусів: які моделі купують найчастіше
У червні український автопарк поповнили 154 автобуси (вкл. мікроавтобуси). Це на 11% більше, ніж у травні.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 48%, торік була 45%.
Зазначається, що найчастіше у червні вперше реєстрували:
– в частині нових автотранспортних засобів:
1. ATAMAN – 27 од.;
2. BOGDAN – 12 од.;
3. ZAZ – 9 од.
– серед вживаних:
1. MERCEDES-BENZ – 29 од.;
2. VDL – 9 од.;
3. VAN HOOL – 8 од.
За даними "Укравтопром", всього з початку року автобусний парк України поповнили 1185 автобусів (+36% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 534 од. (+12%); вживаних – 651 од. (+67%).
Нагадаємо:
З січня по квітень 2025 року в Україну було імпортовано 429 автобусів (в т.ч. мікроавтобуси), загальна митна вартість яких становила $20,6 млн.