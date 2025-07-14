ДБР накупило мікроавтобусів Hyundai: на такому авто приїхали на обшуки до родини Шабуніна
Державне бюро розслідувань (ДБР) 8 липня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Едем авто" на постачання чотирьох спецавтомобілів на базі Hyundai Staria на загальну суму 8,65 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
Кожен автомобіль коштує 2,16 млн грн і розрахований на 9 місць разом з водієм.
Мінівени з тонованими вікнами будуть оснащені клімат-контролем з системою антизапотівання, електрорегулюванням, складанням та підігрівом дзеркал заднього виду, камерою заднього огляду і парктроніком.
У салоні передбачено електропідігрів керма і передніх сидінь, мультимедійна система на шість динаміків, підтримка додатків Apple CarPlay та Android Auto.
З-поміж спеціалізованого обладнання вони матимуть гучномовець і проблискові маячки.
Засновниками ТОВ "Едем авто" є Юрій і Лариса Побоченки.
Видання звернуло увагу, що 11 липня слідчі ДБР прибули на обшуки до родини засновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна саме на Hyundai Staria. В ході обшуків у його дружини вилучили телефон та комп’ютер, у дітей слідчі забрали планшети.
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Передісторія:
- У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
- Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.
- Згодом Державне бюро розслідувань повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.