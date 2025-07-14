ГБР накупило микроавтобусов Hyundai: на таком авто приехали на обыски к семье Шабунина

Государственное бюро расследований (ГБР) 8 июля по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Эдем авто" на поставку четырех спецавтомобилей на базе Hyundai Staria на общую сумму 8,65 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Каждый автомобиль стоит 2,16 млн грн и рассчитан на 9 мест вместе с водителем.

Минивэны с тонированными окнами будут оснащены климат-контролем с системой антизапотевания, электрорегулировкой, складыванием и подогревом зеркал заднего вида, камерой заднего обзора и парктроником.

В салоне предусмотрен электроподогрев руля и передних сидений, мультимедийная система на шесть динамиков, поддержка приложений Apple CarPlay и Android Auto.

Среди специализированного оборудования они будут иметь громкоговоритель и проблесковые маячки.

Учредителями ООО "Эдем авто" являются Юрий и Лариса Побоченко.

Издание обратило внимание, что 11 июля следователи ГБР прибыли на обыски в семью основателя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина именно на Hyundai Staria. В ходе обысков у его жены изъяли телефон и компьютер, у детей следователи забрали планшеты.

Читайте также: Подозрение и обыски у Виталия Шабунина являются произволом и политической расправой

Предыстория: