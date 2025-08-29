Цьогоріч в ЄС купили майже 6,5 мільйонів нових авто: 5 найпопулярніших брендів

З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що. найпопулярнішим брендом у автомобілістів Євросоюзу залишається Volkswagen. З січня по липень 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових авто цього бренду, що на 5% більше, ніж торік.

ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків:

1. Volkswagen – 738878 од. (+5%);

2. Toyota – 496009 од. (-8%);

3. Skoda – 423138 од. (+10%);

4. Renault – 400802 од. (+7%);

5. BMW – 382234 од. (+4%).

Нагадаємо:

У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% – ніж в липні торік.