Цьогоріч в ЄС купили майже 6,5 мільйонів нових авто: 5 найпопулярніших брендів
Getty Images
З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що. найпопулярнішим брендом у автомобілістів Євросоюзу залишається Volkswagen. З січня по липень 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових авто цього бренду, що на 5% більше, ніж торік.
ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків:
1. Volkswagen – 738878 од. (+5%);
2. Toyota – 496009 од. (-8%);
3. Skoda – 423138 од. (+10%);
4. Renault – 400802 од. (+7%);
5. BMW – 382234 од. (+4%).
Нагадаємо:
У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% – ніж в липні торік.