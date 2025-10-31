Трьох виробників води оштрафували за брехню про властивості на пакуванні

Антимонопольний комітет визнав дії трьох компаній - ТОВ "Ліранс", "Торговий дім "Моршинські джерела" та "Шаянські джерела" - порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Як повідомив комітет, компанії поширювали неправдиву інформацію про свої торгові марки води - "Aqua baby", "Aqua Karpaty" та "Шаянська кремнієва".

За даними АМКУ, "Ліранс" і "Торговий дім "Моршинські джерела" розміщували на етикетках, вебсайтах та маркетплейсах непідтверджені відомості про походження вод, спосіб виготовлення та споживчі властивості.

Компанії не змогли надати документів, які б підтвердили правдивість цих тверджень.

Крім того, АМКУ зафіксував порушення у діях ТОВ "Шаянські джерела", яке маркувало воду "Шаянська кремнієва" як мінеральну природну столову та приписувало їй властивості, які не відповідають дійсності.

За інформацією Українського науково-дослідного інститута реабілітації та курортології, їх вода не може бути віднесена до природних мінеральних столових, а заявлені властивості не були підтверджені.

За результатами розгляду дії трьох компаній визнано порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції і на них накладено штрафи (розмір не уточнюється);

