АМКУ оштрафував за змову будівельні компанії, які ремонтували навчальні заклади

Антимонопольний комітет наклав 17 мільйонів гривень штрафу на дві компанії за змову на торгах із закупівлі робіт з капремонту навчальних закладів.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Комітет визнав, що товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "АЛЬФАБУД" та товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОФІЖИТЛОБУД" вчинили антиконкурентні узгоджені дії.

Йдеться про стосуються спотворення результатів торгів, проведених у 2024 році Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на закупівлю робіт з капітального ремонту навчальних закладів з очікуваною вартістю понад 270 млн грн.

"Антимонопольний комітет України встановив, що вказані суб'єкти господарювання узгодили між собою умови участі у торгах, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто", – говориться у повідомленні.

За порушення законодавства на зазначені товариства накладено штрафи на загальну суму 17 220 646 грн.

"При цьому, згідно з законом України "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів", – говориться у повідомленні.

