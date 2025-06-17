Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі купували в травні
У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 36%
- Гібридні – 10%;
- Дизельні – 6%;
- Авто з ГБО – 2%.
За даними "Укравтопром", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
1. TESLA Model Y - 544 од.;
2. TESLA Model 3 - 318 од.;
3. NISSAN Rogue - 230 од.;
4. KIA Niro - 215 од.;
5. MAZDA CX5 - 207 од.;
6. HYUNDAI Kona - 172 од.;
7. CHEVROLET Bolt - 147 од.;
8. VOLKSWAGEN Tiguan - 147 од.;
9. FORD Escape - 110 од.;
10. AUDI E-Tron Sportback - 108 од.
Нагадаємо:
У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.