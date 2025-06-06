В Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону: 10 найпопулярніших моделей травня

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

електромобілі – 22%;

дизельні – 21%;

гібриди – 6%;

авто з ГБО – 3%.

Лідером серед ввезених авто з-за кордону залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.; RENAULT Megane - 815 од.; SKODA Octavia - 748 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.; AUDI Q5 - 583 од.; NISSAN Rogue - 562 од.; TESLA Model Y - 544 од.; NISSAN Leaf - 515 од.; VOLKSWAGEN Passat - 471 од.; TESLA Model 3 - 467 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо:

У травні в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. – на 35%.