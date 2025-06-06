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В Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону: 10 найпопулярніших моделей травня

Віктор Волокіта — 6 червня, 09:15
В Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону: 10 найпопулярніших моделей травня
Getty Images

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

  • електромобілі – 22%;
  • дизельні – 21%;
  • гібриди – 6%;
  • авто з ГБО – 3%.

Лідером серед ввезених авто з-за кордону залишається Volkswagen Golf.

До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;
  2. RENAULT Megane - 815 од.;
  3. SKODA Octavia - 748 од.;
  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;
  5. AUDI Q5 - 583 од.;
  6. NISSAN Rogue - 562 од.;
  7. TESLA Model Y - 544 од.;
  8. NISSAN Leaf - 515 од.;
  9. VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;
  10. TESLA Model 3 - 467 од.

Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.

Всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо:

У травні в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. – на 35%.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

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