В Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону: 10 найпопулярніших моделей травня
У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 22%;
- дизельні – 21%;
- гібриди – 6%;
- авто з ГБО – 3%.
Лідером серед ввезених авто з-за кордону залишається Volkswagen Golf.
До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1131 од.;
- RENAULT Megane - 815 од.;
- SKODA Octavia - 748 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 640 од.;
- AUDI Q5 - 583 од.;
- NISSAN Rogue - 562 од.;
- TESLA Model Y - 544 од.;
- NISSAN Leaf - 515 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 471 од.;
- TESLA Model 3 - 467 од.
Середній вік вживаних машин, що у травні перейшли на українські номери, становить 9,3 року.
Всього з початку року українці придбали 93,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо:
У травні в Україні було реалізовано 1257 нових автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на нові електромобілі зріс на 93%, а у порівнянні з квітнем 2025 р. – на 35%.