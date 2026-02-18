У лідерах торгівля та переробна промисловість: ДПС про бюджетні надходження січня
Getty Images
Підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили понад третину всіх податкових надходжень до зведеного бюджету України у січні 2026 року, їх внесок становив 36,4 %.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Показники ключових галузей:
- Гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів ‒ 19,5 %,
- Переробна промисловість ‒ 16,9 %.
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування ‒ 12,8 %,
- Добувна промисловість і розроблення кар'єрів ‒ 5,7 %.
Порівняно із січнем 2025 року окремі галузі показали суттєве зростання сплати податків.
- Переробна промисловість – 18,8 % (+4,1 млрд грн),
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 12 % (+2,1 млрд грн),
- Гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,7 % (+1,9 млрд грн),
- Добувна промисловість і розроблення кар'єрів – 26,6 % (+1,9 млрд грн).
Нагадаємо:
У січні 2026 року Міністерство фінансів перерахувало до загального фонду місцевих бюджетів 17,8 мільярда гривень, що становить 99,4% до передбачених із державного бюджету коштів на цей місяць.