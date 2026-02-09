У січні Мінфін перерахував до місцевих бюджетів 17,8 мільярда гривень

У січні 2026 року Міністерство фінансів перерахувало до загального фонду місцевих бюджетів 17,8 мільярда гривень, що становить 99,4% до передбачених із державного бюджету коштів на цей місяць.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"У січні 2026 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів в обсязі 17,8 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Базова дотація склала 2,6 млрд грн (100%), додаткові дотації перераховано в сумі 1,7 млрд грн (100%).

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 лютого 2026 року становлять 107,8 млрд гривень.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 514 млрд грн, що на 63 млрд грн або на 14 % більше, ніж за 2024 рік.

Раніше Державна податкова служба повідомила, що у 2025 році місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податків. "Надходження з рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення у 2025 році також зросли на 8,5 млн грн, що додатково посилило фінансову базу місцевих бюджетів", – зазначила, зокрема, в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

В Україні у 2025 році надходження до державного бюджету податків та зборів, які контролює ДПС, становлять 1 трлн 246 млрд грн. Це на 20,2 %, або 209,3 млрд грн більше порівняно з 2024 роком.