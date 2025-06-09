Ринок вживаних авто: які ціни в регіонах України

За підсумками травня, найвищі ціни на вживані автомобілі у Києві та західних областях, найнижчі ціни — в прикордонних і прифронтових регіонах.

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку, посилаючись на інформацію від Automoto.ua.

"Найвищі середні ціни зафіксовано в регіонах із найбільш розвиненою логістикою імпорту, високим рівнем купівельної спроможності та великою часткою нещодавно пригнаних автомобілів", – зазначають аналітики.

Регіони з найвищими середніми цінами:

Київ + Київська область — $8 800;

Львівська область — $7 800;

Закарпатська область — $7 000.

Згідно з дослідженням, у більшості областей центральної та західної частини країни середні ціни на авто з пробігом знаходяться в межах $5 500 — $6 600. Це типова картина для ринку вживаних авто: автомобілі середнього віку з локального чи європейського походження.

Регіони з найнижчими середніми цінами:

Донецька область — $2 800;

Херсонська область — $2 800;

Луганська область — $3 500.

"У регіонах, де попит суттєво знизився, а обсяг активного парку скорочується, середні ціни залишаються найнижчими по країні. На ринку переважають автомобілі старшого віку та з нижчим класом", – повідомляють експерти.

Нагадаємо:

У травні 2025 року на українському ринку вживаних легкових авто найбільше оголошень було зосереджено у бюджетному сегменті — від $1000 до $2000 (10,4%) та від $2 000 до $3 000 (9%).