Український ринок вживаних авто: скільки вони зараз коштують

У травні 2025 року на українському ринку вживаних легкових авто найбільше оголошень було зосереджено у бюджетному сегменті — від $1000 до $2000 (10,4%) та від $2 000 до $3 000 (9%).

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Також помітна активність у діапазоні $3 000 – $6 000, де сконцентровано понад чверть усіх оголошень.

Водночас, як зазначають аналітики, сегмент преміуму ($20 000+) також демонструє зростання — плюс 1,1% та частка 9,4% від загальної кількості, що може свідчити про активізацію пропозиції новіших авто з Європи або США. У середньоцінових діапазонах ($7 000...$15 000) спостерігається поступове зниження частки.

За даними ІДА, у розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить $2550 (-$150), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $5950, на $50 менше, ніж було місяцем раніше.

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7400, на $200 більше, ніж місяцем раніше.

Мінливий сегмент авто з гібридними силовими установками (усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV) за підсумками травня зафіксувався на рівні $13 000, відразу на $900 менше, ніж було місцем раніше. При цьому слід пам'ятати, що частка "гібридів" на вторинному ринку порівняно незначна (близько 1,2%), тому й ціни тут коливаються значно більше ніж деінде, підкреслили експерти.

Нагадаємо:

З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% більше, ніж рік тому.