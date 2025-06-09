Рынок подержанных авто: какие цены в регионах Украины

По итогам мая, самые высокие цены на подержанные автомобили в Киеве и западных областях, самые низкие цены - в приграничных и прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Институт исследования авторынка, ссылаясь на информацию от Automoto.ua.

"Самые высокие средние цены зафиксированы в регионах с наиболее развитой логистикой импорта, высоким уровнем покупательской способности и большой долей недавно пригнанных автомобилей", - отмечают аналитики.

Регионы с самыми высокими средними ценами:

Киев + Киевская область - $8 800;

Львовская область - $7 800;

Закарпатская область - $7 000.

Согласно исследованию, в большинстве областей центральной и западной части страны средние цены на авто с пробегом находятся в пределах $5 500 - $6 600. Это типичная картина для рынка подержанных авто: автомобили среднего возраста с локального или европейского происхождения.

Регионы с самыми низкими средними ценами:

Донецкая область - $2 800;

Херсонская область - $2 800;

Луганская область - $3 500.

"В регионах, где спрос существенно снизился, а объем активного парка сокращается, средние цены остаются самыми низкими по стране. На рынке преобладают автомобили старшего возраста и с более низким классом", - сообщают эксперты.

Напомним:

В мае 2025 года на украинском рынке подержанных легковых авто больше всего объявлений было сосредоточено в бюджетном сегменте - от $1000 до $2000 (10,4%) и от $2 000 до $3 000 (9%).