В Україні ціни на цибулю зросли вперше за два місяці: скільки вона коштує

Вперше з початку лютого поточного року українські виробники змогли підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

Йдеться, що загалом суттєвого зростання цін на цю продукцію в Україні не фіксувалося з середини травня 2025 року.

Поточне підвищення цін ключові учасники ринку пов'язують із сезонним виснаженням запасів цибулі в місцевих господарствах, а також зі зростанням закупівельної активності з боку оптових компаній.

Згідно з даними моніторингу проєкту, станом на сьогодні українські фермери готові відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 4–9 грн/кг, що в середньому на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попри подорожчання, попит на цю продукцію залишається досить високим в умовах обмеженої пропозиції, особливо якісної цибулі, зазначають аналітики.

Більшість господарств уже розпродали всі наявні обсяги, а ті оператори ринку, які мають певні запаси продукції належної якості, розраховують на подальше зростання цін у цьому сегменті.

За даними аналітики, незважаючи на поточне підвищення цін, ріпчаста цибуля в Україні наразі в середньому все ще на 68% дешевша, ніж за аналогічний період минулого року.

На думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції в цьому сегменті збережуться до масового надходження у продаж цибулі нового врожаю з місцевих господарств.

