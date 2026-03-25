Цибуля в Україні стрімко дешевшає: яка актуальна ціна

З середини минулого тижня в Україні розпочалася чергова хвиля зниження відпускних цін на ріпчасту цибулю.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

"Багато фермерів розраховували, що вже на початку весни ціни на цей овоч почнуть зростати, оскільки з ринку зникне значний обсяг некондиційної продукції. Однак наразі цінники у цьому сегменті продовжують знижуватися, тоді як пропозиція цибулі на ринку залишається більш ніж достатньою", – зазначають аналітики.

За їхніми даними, сьогодні українські виробники озвучують ціни на ріпчасту цибулю в межах 3–8 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж на початку попереднього робочого тижня.

Фермери скаржаться, що змушені знижувати ціни, адже основний обсяг пропозиції на ринку й надалі формується за рахунок овочів середньої та низької якості.

Йдеться, що така ситуація пов'язана з тим, що з настанням теплої погоди господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ, оскільки якість продукції стрімко погіршується. Водночас торгова активність у сегменті залишається доволі низькою, що також тисне на ціни.

За підрахунками аналітиків, нині ріпчаста цибула в Україні надходить у продаж у середньому на 49% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

