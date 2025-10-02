В Україні зросли ціни на більшість молокопродуктів: скільки коштує кефір, сметана, масло, йогурт

У другій половині вересня внутрішній попит на молочну продукцію був обмеженим, спостерігалося скорочення реалізації товарів торгівельними мережами, проте ціни на ці продукти зросли.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

Зокрема, молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці в середньому коштує 48,21 грн за кг, що на 2,75 грн (+6%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 8,89 грн (+23%) більше відносно минулорічного періоду.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в пластиковій пляшці в середньому коштує 65,42 грн/кг, що на 1,25 коп. (+1,9%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 12,50 грн за кг (+24%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 56,74 грн за кг, що на 97 коп. (+2%) більше ніж місяць тому, але на 9,53 грн (+20%) дорожче ніж торік.

Кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці в середньому коштує 76,45 грн за кг, що на 2,57 грн (+3%) більше ніж місяць тому і на 14,55 грн (+25%) більше ніж торік.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 187,22 грн за кг, що на 93 коп. (+0,5%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 37,79 грн за кг (+25%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний жирністю від 1,6% до 2,8% в пластикових пляшках становила 115,79 грн за кг, що на 1,39 грн (+1,2%) більше відносно попереднього місяця, але на 20,12 грн (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 293,44 грн за кг, що на 7,41 грн (+3%) більше відносно попереднього місяця і на 64,38 грн (+28%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 586,64 грн за кг, що на 7,58 грн (+1,3%) більше відносно попереднього місяця, але на 123,36 грн (+27%) дорожче ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 590,66 грн за кг. Порівняно з попереднім місяцем товар подешевшав на 17,45 коп. (+3%). Сир виріс в ціні на 121,13 грн (+26%) відносно минулорічного періоду.

"В умовах призупинення молочного експорту в ЄС молокопереробні підприємства працюють на склад, що разом зі зниженням цін на біржові товари на експортних ринках, зокрема на вершкове масло, може тиснути на ціни в перспективі", – зауважив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

