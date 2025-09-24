Підприємства працюють на склад: ціни на українське молоко відреагували на падіння попиту

Ціни на молоко в Україні залишаються стабільними в умовах падіння попиту та зниження цін на біржові товари.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації виробників молоко.

Так, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 20 вересня становила 17,45 грн/кг без ПДВ, що на 0,1 грн більше ніж місяць тому, на вищий ґатунок -17,15 грн/кг без ПДВ (+0,1 грн/кг), на перший ґатунок - 16,80 грн/кг без ПДВ (+0,4 грн/кг).

Зазначається, що середньовиважена ціна трьох ґатунків молока у вересні становила 17,35 грн/кг без ПДВ, що на 0,15 грн/кг більше порівняно з результатами серпневого моніторингу.

"Ціни залишаються стабільними, оскільки станом на кінець вересня триває скорочення попиту на готову продукцію та починає скорочуватися попит на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств.

Підприємства працюють на склад в умовах призупинення експорту в ЄС, скорочення поставок в пострадянські країни, скорочення реалізації молочної продукції торгівельними мережами та зниження світових цін на біржові товари", - зазначив аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі.

За його словами, ціни на вершкове масло та сухе молоко знижуються в Європі. Американське масло коштує 3,5 євро за кг, що майже вдвічі дешевше товару європейського виробництва.

Згідно з новими торговельними домовленостями США та ЄС, європейці мають щороку купувати без мит до 20 тис. тонн американських молочних продуктів, у тому числі дешеве масло, яке представляє виклик для місцевих виробників.

"Українським підприємствам з застарілою матеріально-технологічною базою складно конкурувати з американськими виробниками, яким вдається скорочувати виробничі витрати.

Внаслідок скорочення обсягів експорту молочних продуктів, в Україні стало збитковим виробництво масла, сухого молока, казеїну та сирного продукту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

На початку вересня ріст цін на молоко-сировину в Україні також сповільнився на фоні припинення експорту молочних продуктів в ЄС та відсутності попиту з боку переробників.