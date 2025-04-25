Автомобільні бестселери: які автівки популярні в Європі

У березні найпопулярнішим автомобілем в Європі став хетчбек Peugeot 208, продажі якого сягнули 25 241 од., що на 7% більше, ніж у березні минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані JATO Dynamics.

ТОП-10 нових авто в європейських продажах у березні 2025р.:

1. Peugeot 208 - 25 241 од. (+7%);

2. Dacia Sandero - 24 577 од. (-6%);

3. Renault Clio - 23 062 од. (-3%);

4. Nissan Qashqai - 22 826 од. (-9%);

5. Volkswagen Golf - 21 553 од. (-17%);

6. Volkswagen T-Roc - 21 292 од. (+2%);

7. Opel/Vauxhall Corsa -20 143 од. (+8%);

8. Peugeot 2008 - 19 837 од. (+9%);

9. Volkswagen Tiguan - 19 591 од. (+42%);

10. Ford Puma - 19 269 од. (+1%).

Нагадаємо:

У січні-лютому рейтинг найбільш популярних автомобілів в 43 країнах Європи очолила Dacia Sandero.