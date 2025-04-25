Автомобильные бестселлеры: какие автомобили популярны в Европе

В марте самым популярным автомобилем в Европе стал хэтчбек Peugeot 208, продажи которого достигли 25 241 ед., что на 7% больше, чем в марте прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные JATO Dynamics.

ТОП-10 новых авто в европейских продажах в марте 2025г:

1. Peugeot 208 - 25 241 ед. (+7%);

2. Dacia Sandero - 24 577 ед. (-6%);

3. Renault Clio - 23 062 ед. (-3%);

4. Nissan Qashqai - 22 826 ед. (-9%);

5. Volkswagen Golf - 21 553 ед. (-17%);

6. Volkswagen T-Roc - 21 292 ед. (+2%);

7. Opel/Vauxhall Corsa -20 143 ед. (+8%);

8. Peugeot 2008 - 19 837 ед. (+9%);

9. Volkswagen Tiguan - 19 591 ед. (+42%);

10. Ford Puma - 19 269 ед. (+1%).

Напомним:

В январе-февралерейтинг самых популярных автомобилей в 43 странах Европы возглавила Dacia Sandero.