Автомобильные бестселлеры: какие автомобили популярны в Европе
В марте самым популярным автомобилем в Европе стал хэтчбек Peugeot 208, продажи которого достигли 25 241 ед., что на 7% больше, чем в марте прошлого года.
Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные JATO Dynamics.
ТОП-10 новых авто в европейских продажах в марте 2025г:
1. Peugeot 208 - 25 241 ед. (+7%);
2. Dacia Sandero - 24 577 ед. (-6%);
3. Renault Clio - 23 062 ед. (-3%);
4. Nissan Qashqai - 22 826 ед. (-9%);
5. Volkswagen Golf - 21 553 ед. (-17%);
6. Volkswagen T-Roc - 21 292 ед. (+2%);
7. Opel/Vauxhall Corsa -20 143 ед. (+8%);
8. Peugeot 2008 - 19 837 ед. (+9%);
9. Volkswagen Tiguan - 19 591 ед. (+42%);
10. Ford Puma - 19 269 ед. (+1%).
Напомним:
В январе-февралерейтинг самых популярных автомобилей в 43 странах Европы возглавила Dacia Sandero.