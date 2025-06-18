Митниця проінформувала, які автівки ввозять українці цьогоріч

З початку 2025 року українці імпортували понад 181 тисячу легкових автомобілів, із яких майже 80% — вживані.

Про це повідомила Державна митна служба.

Зазначається, що попри значну кількісну перевагу вживаних, нові авто склали майже половину загальної вартості імпорту - $1,2 млрд із $2,57 млрд. У той же час, вартість авто з пробігом становить $1,37 млрд.

За даними митниці, вживані авто забезпечили надходження до державного бюджету митних платежів на 16 млрд грн, нові - у сумі 10,7 млрд грн.

Йдеться, що найпопулярнішими залишаються бензинові авто — їх частка становить майже половину (48,5%) від усіх імпортованих. На другому місці — електрокари (22,1%), які не тільки обійшли дизель (20,6%), а й значно випередили гібриди (8,8%).

Митниця зазначає, що найдинамічнішим сегментом ринку авто став електротранспорт. З початку року в Україну завезено понад 40 тисяч електромобілів загальною вартістю $810 млн. Для порівняння, бензинових авто ввезено вдвічі більше, але їхня сукупна вартість не набагато вища — $818 млн.

"Якщо така динаміка збережеться, 2025 рік може стати рекордним за кількістю ввезених електрокарів", – підкреслили в Держмитслужбі.

За інформацією митниці, середня вартість одного електричного авто, яке завозять в Україну, становить понад $20 тисяч, дизельного — майже $13 тисяч, бензинового — понад $9 тисяч.

За даними Дердмитслужби, з початку 2025 року легкові автомобілі ввозили з понад 50 країн, однак беззаперечними лідерами є:

США — 69 тис. (38% від загальної кількості імпортованих);

Польща - 22,3 тис. (12%);

Німеччина - 20,4 тис. (11%).

"Сукупно з цих країн імпортовано майже 111,7 тисяч авто, тобто понад 60% від загальної кількості. США домінують у сегменті бензинових авто й електромобілів. Німеччина й Польща утримують лідерство в дизелі", – поінформувала митниця.

Нагадаємо:

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.