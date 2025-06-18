Таможня проинформировала, какие машины ввозят украинцы в этом году

С начала 2025 года украинцы импортировали более 181 тысячи легковых автомобилей, из которых почти 80% - подержанные.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Отмечается, что несмотря на значительное количественное преимущество подержанных, новые авто составили почти половину общей стоимости импорта - $1,2 млрд из $2,57 млрд. В то же время, стоимость авто с пробегом составляет $1,37 млрд.

По данным таможни,подержанные авто обеспечили поступления в государственный бюджет таможенных платежей на 16 млрд грн, новые - в сумме 10,7 млрд грн.

Говорится, что самыми популярными остаются бензиновые авто - их доля составляет почти половину (48,5%) от всех импортируемых. На втором месте - электрокары (22,1%), которые не только обошли дизель (20,6%), но и значительно опередили гибриды (8,8%).

Таможня отмечает, чтосамым динамичным сегментом рынка авто стал электротранспорт. С начала года в Украину завезено более 40 тысяч электромобилей общей стоимостью $810 млн. Для сравнения, бензиновых авто ввезено вдвое больше, но их совокупная стоимость не намного выше - $818 млн.

"Если такая динамика сохранится, 2025 год может стать рекордным по количеству ввезенных электрокаров", - подчеркнули в Гостаможслужбе.

По информации таможни,средняя стоимость одного электрического авто, которое завозят в Украину, составляет более $20 тысяч, дизельного - почти $13 тысяч, бензинового - более $9 тысяч.

По данным Гостаможслужбы, с начала 2025 года легковые автомобили ввозили из более 50 стран, однако безоговорочными лидерами являются:

США - 69 тыс. (38% от общего количества импортируемых);

Польша - 22,3 тыс. (12%);

Германия - 20,4 тыс. (11%).

"Совокупно из этих стран импортировано почти 111,7 тысяч авто, то есть более 60% от общего количества. США доминируют в сегменте бензиновых авто и электромобилей. Германия и Польша удерживают лидерство в дизеле", - проинформировала таможня.

Напомним:

В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае 2024 года.