Українці озвучили, який рівень зарплат був би найбільш бажаним

Найбільш бажаним рівнем заробітної плати для українців залишається 20–30 тис. грн – таку суму назвали 34% респондентів.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

На другому місці 10–20 тис. грн, цей рівень прийнятний для 29% опитаних. Ще 20% орієнтуються на дохід 30–50 тис. грн, а 11% хотіли б заробляти 50 тис. грн і більше. Заробітну плату до 10 тис. грн як прийнятну розглядають лише 6% респондентів, згідно з даними аналітики.

Як зазначили експерти, при виборі роботи для українців важливим є не лише рівень заробітку. 55% опитаних зазначили про важливість хороших стосунків в колективі та підтримку з боку керівництва. Серед інших критеріїв:

баланс між роботою та особистим життям – 48%;

гібридний або гнучкий графік роботи – 44%;

конкурентний рівень заробітної плати – 35%;

надійність і стабільність компанії – 41%;

соціальні гарантії (лікарняні, відпустки, медичне страхування) – 29%;

офіційне працевлаштування – 28%.

Ще 22% звертають увагу на кар'єрне зростання та розвиток, а 21% – на можливості навчання та підвищення кваліфікації коштом компанії. Можливість повністю працювати дистанційно важлива для 21% респондентів.

Водночас найменший вплив на вибір роботи мають нефінансові та ціннісні фактори. Соціальну відповідальність компанії, зокрема підтримку ЗСУ, назвали важливою 12% опитаних, цінності, корпоративну культуру та місію компанії – 11%, а наявність офіційного бронювання – лише 7%.

"Серед опитаних 26% заявили, що планують змінити професію, сферу діяльності або спеціалізацію у 2026 році, ще 60% відповіли "можливо", тоді як 14% точно не розглядають такий сценарій", – йдеться в дослідженні.

Головною мотивацією для потенційної зміни професії залишається бажання отримувати вищу заробітну плату, про це зазначили 72% опитаних.

На запитання про те, які сфери українці вважають найбільш перспективними для роботи, більшість респондентів назвали торгівлю та продажі – 55%. На другому місці опинилися маркетинг, реклама та PR – 22%, на третьому – клінінг і домашній персонал (20%), зазначають експерти.

Також серед перспективних напрямів респонденти відзначають: транспорт і логістику (13%), виробництво та інженерію (також 13%), освіту та науку (12%), охорону здоров'я (11%).

Нагадаємо:

В Україні у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 13,8%, якщо порівнювати з листопадом, і становила 30 926 грн.