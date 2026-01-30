Держстат назвав середню зарплату в Україні у грудні: вона зросла на 14%

В Україні у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників зросла на 13,8%, якщо порівнювати з листопадом, і становила 30 926 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Регіони з найвищим рівнем оплати праці:

м. Київ – 48 449 грн

Луганська область – 45 160 грн (вочевидь мова йде про різні державні структури, які були релоковані з Луганщини до підконтрольних Україною територій, наприклад, продовжує працювати Луганська ОВА)

працювати Київська область – 31 200 грн.

Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

Кіровоградська область – 22 110 грн

Чернівецька область – 22 450 грн

Чернігівська область – 22 752 грн.

Оплата праці за видами економічної діяльності:

найвища – інформація та телекомунікації: 74 981 грн,

найнижча - діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг: 17 766 грн.

Нагадаємо:

Середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня - до 27 167 грн.