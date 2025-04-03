В Україні великодній кошик подорожчав за рік на третину

Великодній кошик, який включає паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, коштує в середньому 426 грн — на 33% дорожче, ніж у 2024 році.

Про це йдеться в дослідженні Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За їхніми підрахунками, сир, ковбасу та гірчицю, то це буде вартувати 847 грн (на 23% більше 2024 року), а кагор, огірки, томати та сало збільшать ціну великоднього кошик до 1 185 грн, що на 17% дорожче, ніж торік.

Згідно з дослідженням, за останній місяць середня вартість десятка яєць підскочила на 9%, досягнувши 76,4 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціна зросла майже на 30%.

"Високий попит напередодні свята триматиме ціни на яйця на такому ж рівні або може спровокувати подальше незначне коливання. Проте вже у травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення, що в свою чергу призведе до зниження цін на прилавках приблизно на 25%", – прогнозують аналітики.

Разом з тим приготування 3-4 пасок вагою по 500-600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж перед Великоднем 2024 року. Найбільший вплив на собівартість мають вершкове масло (подорожчало на 71% і складає 121 грн за 200 грам), молоко (+31%, 30 грн за 500 грам) та яйця (+61%, 58 грн за 8 штук).

Аналітики підрахували, що традиційний для запікання свинячий ошийок додав 2% в ціні за місяць і коштує на 20% більше, ніж торік – 275 грн/кг. Сало ж залишається відносно стабільним – 239 грн/кг (+1% за місяць і +1% за рік). Твердий сир, який часто кладуть у кошик, зріс на 5% за місяць і на 21% за рік – вартує 595 грн/кг.

Водночас ціни на помідори та огірки за останній місяць дещо знизилися через збільшення імпорту та вітчизняної пропозиції. Однак у порівнянні з минулим роком вони подорожчали на 12-25%.

"Хоч споживча можливість населення суттєво не покращилась, але кожен готується до свята й ціни значно знижуватися не будуть. Також на вартість впливає інфляція та сезонне зростання цін. Тож впродовж майже двох тижнів, котрі залишаються до Великодня, ціна кошика може ще зрости на 5-7%", – прогнозує аналітик УКАБ Максим Гопка.

Нагадаємо:

Середня вартість великоднього кошика у 2023 році у найпопулярніших українських супермаркетах становила 1 205 грн - це на 24% більше, ніж рік до того, коли кошик коштував 972 грн.