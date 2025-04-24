В Україні впали ціни на тепличні огірки: скільки коштують

В Україні тепличні комбінати відвантажують огірки за ціною 45-75 грн/кг, що в середньому на 42% дешевше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє EastFruit.

Згідно з їхнім моніторингом, збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах та невисокий попит на овочі є головними факторами, що провокують зниження цін.

Водночас великі тепличні господарства повідомляють про значні залишки продукції на складах, адже середній тижневий обсяг вибірки продовжує збільшуватися. Тому, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів огірка, виробники змушені знову знижувати на них ціни.

Експерти підкреслили, що велику конкуренцію місцевому огірку продовжує складати імпортна продукція з Румунії.

В умовах, що склалися, українські тепличні комбінати не бачать іншого виходу, окрім як і далі знижувати відпускні ціни, які на даний момент вже в середньому на 34% нижчі, ніж наприкінці квітня 2024 року.

Нагадаємо:

Українські тепличні комбінати наприкінці минулого тижня почали продавати огірки по 75-125 грн/кг, що в середньому на 17% дешевше, ніж тижнем раніше.