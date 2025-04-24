В Украине упали цены на тепличные огурцы: сколько стоят

В Украине тепличные комбинаты отгружают огурцы по цене 45-75 грн/кг, что в среднем на 42% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом сообщает EastFruit.

Согласно их мониторингу, увеличение объемов выборки в украинских комбинатах и невысокий спрос на овощи являются главными факторами, провоцирующими снижение цен.

В то же время крупные тепличные хозяйства сообщают о значительных остатках продукции на складах, ведь средний недельный объем выборки продолжает увеличиваться. Поэтому, чтобы избежать накопления нереализованных объемов огурца, производители вынуждены снова снижать на них цены.

Эксперты подчеркнули, что большую конкуренцию местному огурцу продолжает составлять импортная продукция из Румынии.

В сложившихся условиях украинские тепличные комбинаты не видят другого выхода, кроме как и дальше снижать отпускные цены, которые на данный момент уже в среднем на 34% ниже, чем в конце апреля 2024 года.

Напомним:

Украинские тепличные комбинаты в конце прошлой недели начали продавать огурцы по 75-125 грн/кг, что в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее.