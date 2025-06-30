В "Дії" з'явилась нова облігація "Алушта": яка вартість та дохідність
В застосунку "Дія" з'явилась нова облігація "Алушта" вартістю 1048 грн з виплатою 16 вересня 2026 року під 16,8% річних.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Як придбати облігацію:
- Відкрийте "Дію".
- На головному екрані натисніть на розділ "Військові облігації".
- Виберіть облігацію, партнера та кількість.
- Підпишіть й оплатіть.
- Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.
"Як це працює? Купуєте 10 облігацій "Алушта" за 10 481 грн під 16,8% річних – через рік отримуєте 12 452 грн на картку єПідтримка. Купівля облігацій у "Дії" – це 0% комісії та 0 грн 0 коп. прихованих платежів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
У грудні 2024 року у застосунку "Дія" з'явилися дві нові іменні військові облігації, присвячені тимчасово окупованим містам Вугледар та Скадовськ.
Окрім них у застосунку "Дія" також можна придбати військові облігації "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Судак", "Макіївка", "Сімферополь", "Асканія Нова", "Гурзуф", "Лазурне", "Джарилгач", "Вовчанськ", "Дебальцеве" та "Авдіївка".
В травні у "Дії" з'явились п'ять нових військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.