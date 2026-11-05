Українські доларові облігації подорожчали на тлі перемоги демократів у США

Доларові облігації України різко зросли в ціні на тлі очікувань, що перемога демократів на проміжних виборах у США покращить відносини між країнами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Українські облігації з купоном 4,5% і терміном погашення у 2034 році додали в ціні понад цент на долар, піднявшись вище позначки 63 центи — це найвищий показник за останній місяць.

Агентство зазначає, що 4 листопада українські цінні папери стали одними з лідерів зростання серед активів ринків, що розвиваються, через реакцію інвесторів на суттєву поразку Республіканської партії президента Дональда Трампа на виборах.

Крім цього, отримання демократами контролю над обома палатами Конгресу, ймовірно, також піде на користь Україні, яка залежить від розвідувальних даних та озброєння зі США.

Нагадаємо:

Світові фондові ринки 4 листопада відреагували зниженням на перемогу демократів на виборах до Конгресу США, а долар опустився до місячного мінімуму через побоювання посилення регулювання технологічного сектору.