В "Дії" з'явились нові облігації: яка їхня дохідність

У застосунку "Дія" з'явились п'ять нових військових облігацій, названих на честь тимчасово окупованих міст – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Про це повідомляє пресслужба додатку.

Токмак – ставка 15%, дата виплати – 04.02.2026;

Соледар – ставка 16,75%, дата виплати – 24.06.2026;

Форос – ставка 16,75%, дата виплати – 03.11.2027;

Новий Світ – ставка від 16,4%, дата виплати – 14.04.2027;

Лівадія – ставка від 17,9%, дата виплати – 09.06.2027.

"Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн — через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів", – зазначили в "Дії".

Нагадаємо:

У грудні 2024 року у застосунку "Дія" з'явилися дві нові іменні військові облігації, присвячені тимчасово окупованим містам Вугледар та Скадовськ.

Окрім них у застосунку "Дія" також можна придбати військові облігації "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Судак", "Макіївка", "Сімферополь", "Асканія Нова", "Гурзуф", "Лазурне", "Джарилгач", "Вовчанськ", "Дебальцеве" та "Авдіївка".