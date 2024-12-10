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В "Дії" з'явилися нові військові облігації присвячені Вугледару та Скадовську

Олексій Артемчук — 10 грудня, 13:51
В Дії з'явилися нові військові облігації присвячені Вугледару та Скадовську
Getty Images

У застосунку "Дія" з'явилися дві нові іменні військові облігації, присвячені тимчасово окупованим містам Вугледар та Скадовськ.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Коли купуєте військові облігації, то допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею та медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Кожна облігація відображатиметься в застосунку і нагадуватиме про вашу допомогу державі", – написав Федоров.

Ставка облігації "Вугледар" від 15,6%, дата виплати – 29 квітня 2026 року. "Скадовськ" – від 16,4%, дата виплати – 7 квітня 2027 року.

Окрім нових облігацій, у застосунку "Дія" також можна придбати військові облігації "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Судак", "Макіївка", "Сімферополь", "Асканія Нова", "Гурзуф", "Лазурне", "Джарилгач", "Вовчанськ", "Дебальцеве" та "Авдіївка".

Нагадаємо:

У застосунку "Дія" стали доступні облігації під назвою "Вовчанськ".

облігації Дія

Дія

В "Дії" з'явилися нові військові облігації присвячені Вугледару та Скадовську
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