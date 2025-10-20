В Україні побільшало пропозицій оренди житла: що з цінами

У вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла практично у всіх областях України.

Про це свідчать дані DIM.RIA.

Найбільшу динаміку зафіксовано у Кіровоградській області (+73%) однак такий приріст може бути пов'язаний з загальною невеликою кількістю оголошень у регіоні. У Києві пропозиція зросла на 21%, що у кількісному значенні є досить значним приростом.

В окремих областях зафіксовано значне зменшення пропозицій: найістотніше — у Волинській (-31%) та Житомирській (-29%) областях, йдеться в дослідженні.

За даними аналітики, у вересні Закарпатська область випередила Київ за середнім цінником на оренду: в регіоні він склав 18,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. Столиця розділила другу позицію з Волинською областю, де середня вартість становила 15 тис. грн.

Найдешевше житло в оренду у Харківській області: за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити 4,5 тис. грн. Якщо розглядати Київ більш детально: найдорожча оренда в Печерському районі — 32,8 тис. грн, найдешевша у Деснянському — близько 10 тис. грн за однокімнатну квартиру, згідно з дослідженням.

Загалом по Україні спостерігається падіння цін у порівнянні з серпнем, коли зазвичай спостерігається найбільший ажіотаж на ринку оренди, підсумували експерти.

За їхніми словами, інтерес до оренди на початку осені впав практично по всій території країни. Найбільше падіння зафіксовано в Одеській (-24%), Волинській (-21%) та Чернівецькій (-21%) областях. У прифронтових регіонах, навпаки, зафіксовано зростання пошукових запитів від користувачів на оренду житла.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:7, тоді як у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:60) та Житомирській (1:54) областях.

Нагадаємо:

За підсумками червня в Україні зріс попит на оренду житла та зменшився інтерес до купівлі новобудов.

У серпні в Україні найдорожчим регіоном для оренди житла залишався Київ з вартістю 19 тис. грн за однокімнатну квартиру. За місяць оренда подорожчала на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%.