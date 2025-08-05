Київ на другому місці у рейтингу міст за ціною на первинному ринку житла

В Києві на первинному ринку житла середня ціна за квадратний метр сягнула 54 000 грн. За останні пів року ціни зросли на 1%.

Про це йдеться в аналітиці від ЛУН.

Аналітики зазначають, що для українського ринку коливання цін в межах 1-2% вважається нормою. За їхніми даними, ціни в Києві на первинці в цьому році стабільні, проте все ще нижчі ніж у Львові.

"Столиця в рейтингу посідає друге місце, медіана вартості у Львові 57600 грн за квадраті. Ба більше ціни ростуть, за останні пів року на 3%", – йдеться в дослідженні.

Абсолютним лідером приросту за останні 6 місяців стала Одеса, де ціна за м² зросла на 14% і сягнула 46 200 грн/м². Також суттєво зросли ціни у: Рівному: +10% (42 000 грн/м²), Хмельницькому: +7% (29 900 грн/м²), Тернополі: +9% (32 000 грн/м²).

Окремі регіони показують протилежну динаміку: Кропивницький: –13% (39 900 грн/м²), Запоріжжя: –7% (25 000 грн/м²), Дніпро: –7% (45 800 грн/м²). У цих містах зниження в першу чергу пов’язане з безпековими факторами, у зв'язку з наближенням до лінії фронту, зазначають аналітики.

Нагадаємо:

За підсумками червня в Україні зріс попит на оренду житла та зменшився інтерес до купівлі новобудов.